Росіяни вдарили по енергооб'єктах Шостки і Конотопа, енергетики ліквідовують наслідки
Російські окупанти цієї ночі завдали повітряних ударів по місту Конотоп та Шостка Сумської області, під атаку потрапили енергетичні об'єкти. Внаслідок ударів у населених пунктах є знеструмлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
Як уточнили в ОВА, противник завдав по енергооб'єктах у Шостці та Конотопі авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу "Шахед".
Наразі на місцях "прильотів" працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки противника уточнюються.
Крім того, розповіли в адміністрації, триває робота щодо відновлення електропостачання, яке "було припинене через ворожий удар".
Атака "Шахедів" у ніч проти 22 травня
Нагадаємо, ввечері 21 травня російські загарбники запустили дрони-камікадзе по території України, повітряна тривога була оголошена в низці областей.
Близько опівночі, 22 травня, моніторингові групи писали, що БПЛА ворога прямували у бік Конотопа та Шостки Сумської області. Повідомлялося про вибухи там.
Крім того, стало відомо про вибух в Полтавському районі під час повітряної тривоги.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.