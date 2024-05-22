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Росіяни вдарили по енергооб'єктах Шостки і Конотопа, енергетики ліквідовують наслідки

Середа 22 травня 2024 01:24
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Росіяни вдарили по енергооб'єктах Шостки і Конотопа, енергетики ліквідовують наслідки Ілюстративне фото: війська РФ завдали ударів по егергооб'єктах Шостки і Конотопа (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти цієї ночі завдали повітряних ударів по місту Конотоп та Шостка Сумської області, під атаку потрапили енергетичні об'єкти. Внаслідок ударів у населених пунктах є знеструмлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Як уточнили в ОВА, противник завдав по енергооб'єктах у Шостці та Конотопі авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу "Шахед".

Наразі на місцях "прильотів" працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки противника уточнюються.

Крім того, розповіли в адміністрації, триває робота щодо відновлення електропостачання, яке "було припинене через ворожий удар".

Атака "Шахедів" у ніч проти 22 травня

Нагадаємо, ввечері 21 травня російські загарбники запустили дрони-камікадзе по території України, повітряна тривога була оголошена в низці областей.

Близько опівночі, 22 травня, моніторингові групи писали, що БПЛА ворога прямували у бік Конотопа та Шостки Сумської області. Повідомлялося про вибухи там.

Крім того, стало відомо про вибух в Полтавському районі під час повітряної тривоги.

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Сумська область Конотоп Війна в Україні Атака дронів Вимкнення світла Енергетики
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