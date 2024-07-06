Росіяни запустили по Україні майже 30 дронів. Скільки збила ППО

Російські війська в ніч проти 6 липня запустили по Україні 27 дронів-камікадзе. ППО не збила лише три з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

Їх збивали у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

До відбиття повітряного нападу, як розповів генерал, залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ, підрозділи радіоелектронної боротьби.

"У ніч на 6 липня ворог завдав удару 27 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Криму та Курської області", - розповів він.

Обстріл РФ по Україні

Після 00:00 в Україні було оголошено повітряну тривогу. У Сумах лунали вибухи. А у Повітряних силах попереджали про загрозу обстрілу дронами-камікадзе.

Вже вранці стало відомо, що в ніч проти 6 липня через атаку росіян було знеструмлено населені пункти Сумської області в кількох районах.

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