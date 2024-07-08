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В Сумской области в результате ракетного удара поврежден объект критической инфраструктуры

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В селе Стецковка Сумской области прогремел взрыв. Вероятно, российские захватчики нанесли ракетный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Оперативного командования "Север" в Facebook.

В результате российского обстрела поврежден объект критической инфраструктуры.

"Стецковка - 1 взрыв, вероятно ракетный удар. В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении. 

Атаки на Сумскую область

Вчера вечером, после 23:00, российские войска нанесли ракетный удар по пригороду Сум. Тогда в ОВА заявили, что последствия вражеских обстрелов уточняются.

Кроме того, 6 июля враг также нанес удар по энергетическому объекту в Сумской области, что привело к перебоям с электроснабжением в регионе. Обесточение коснулось и некоторых районов Харьковской области.

21 мая вечером Россия нанесла удары дронами-камикадзе "Шахед" по украинской территории, что повлекло за собой воздушную тревогу в нескольких областях.

Около полуночи поступали сообщения о том, что вражеские беспилотники направляются в Конотоп и Шостку Сумской области, где впоследствии раздались взрывы.

Впоследствии Сумская ОВА сообщила, что россияне атаковали "Шахедами" энергетические объекты Конотопа и Шостки, что привело к обесточиванию в этих населенных пунктах.

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