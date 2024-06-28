В Сумській області судять чоловіка, який готувався до вторгнення РФ. Омбудсман відреагував

Як розповів Лубінець, чоловік на початку війни, з метою самозахисту та захисту населеного пункту в якому він проживав на той момент, виготовив зброю.

"Тоді вся Україна виготовляла "коктейлі Молотова", а нині чоловік постав перед судом за прагнення захистити себе та односельчан", - додав він.

Лубінець, своєю чергою, нагадав про статтю 17 Конституції України, яка стверджує, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, а також забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави й справою всього українського народу.

"Беру цю справу на особистий контроль та буду вживати всіх належних заходів для захисту прав людини, адже здоровий глузд та справедливість мають перемогти", - відзначив омбудсман.

З початку повномасштабного вторгнення правоохоронці вилучають в українців значно більше незаконної зброї.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Національної поліції України Іван Виговський.