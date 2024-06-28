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В Сумській області судять чоловіка, який готувався до вторгнення РФ. Омбудсман відреагував

Фото: Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної ради з прав людини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Сумській області судять чоловіка, який на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації виготовив зброю з метою самозахисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Як розповів Лубінець, чоловік на початку війни, з метою самозахисту та захисту населеного пункту в якому він проживав на той момент, виготовив зброю. 

"Тоді вся Україна виготовляла "коктейлі Молотова", а нині чоловік постав перед судом за прагнення захистити себе та односельчан", - додав він. 

Лубінець, своєю чергою, нагадав про статтю 17 Конституції України, яка стверджує, що захист  суверенітету і територіальної цілісності України, а також забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави й справою всього українського народу.  

"Беру цю справу на особистий контроль та буду вживати всіх належних заходів для захисту прав людини, адже здоровий глузд та справедливість мають перемогти", - відзначив омбудсман. 

 

 

З початку повномасштабного вторгнення правоохоронці вилучають в українців значно більше незаконної зброї.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Національної поліції України Іван Виговський.

 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігоря Клименка, українці можуть мати на руках від 1 до 5 млн одиниць зброї.

Також нещодавно в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї.

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Сумська область