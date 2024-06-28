В Сумской области судят готовившегося к вторжению мужчину РФ. Омбудсман отреагировал

В Сумской области судят мужчину, который в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации изготовил оружие в целях самозащиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
Как рассказал Лубинец, мужчина в начале войны, с целью самозащиты и защиты населенного пункта в котором он проживал на тот момент, изготовил оружие.
"Тогда вся Украина изготавливала "коктейли Молотова", а сейчас мужчина предстал перед судом за стремление защитить себя и односельчан", - добавил он.
Лубинец, в свою очередь, напомнил о статье 17 Конституции Украины, которая утверждает, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства и делом всего украинского народа.
"Беру это дело на личный контроль и буду принимать все надлежащие меры для защиты прав человека, ведь здравый смысл и справедливость должны победить", - отметил омбудсмен.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы Министерства внутренних дел (МВД) Игоря Клименко, украинцы могут иметь на руках от 1 до 5 млн единиц оружия.
Также недавно в Украине заработал Единый реестр оружия.
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