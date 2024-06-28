В Сумской области судят готовившегося к вторжению мужчину РФ. Омбудсман отреагировал

Как рассказал Лубинец, мужчина в начале войны, с целью самозащиты и защиты населенного пункта в котором он проживал на тот момент, изготовил оружие.

"Тогда вся Украина изготавливала "коктейли Молотова", а сейчас мужчина предстал перед судом за стремление защитить себя и односельчан", - добавил он.

Лубинец, в свою очередь, напомнил о статье 17 Конституции Украины, которая утверждает, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства и делом всего украинского народа.

"Беру это дело на личный контроль и буду принимать все надлежащие меры для защиты прав человека, ведь здравый смысл и справедливость должны победить", - отметил омбудсмен.