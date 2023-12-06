В Сумській області рятувальники двічі потрапили під обстріл РФ (фото)
Під час ліквідації пожежі, що була спричинена ворожим ударом з боку Російської Федерації, українські вогнеборці двічі потрапляли під повторний обстріл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій.
За даними ДСНС, через ворожий удар виникла пожежа в одному із населених пунктів Шосткинського району.
"Горіння відбувалось в житловому секторі. Під час гасіння пожежі рятувальники змушені були двічі терміново покидати місце події, оскільки починались повторні ворожі обстріли", - повідомили в службі.
Однак, попри атаки РФ осередки горіння все ж вдалось ліквідувати, тим самим врятувавши оселі мирних громадян.
Обстріли Сумської області
Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, в результаті російського обстрілу Сумської області постраждало двоє місцевих жителів.
Ми також повідомляли, що 4 грудня російські війська в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області. В результаті атаки поранення отримала одна людина.
До того, російські війська обстріляли прикордонні райони Сумської області 28 листопада. Тоді загинули троє людей, серед них дитина.
Раніше загарбники також обстріляли з мінометів місто Середина-Буда в Сумській області. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік, що перебував на території власного домоволодіння.
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