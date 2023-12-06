В Сумской области спасатели дважды попали под обстрелы РФ (фото)
Во время ликвидации пожара, нанесенного вражеским ударом со стороны Российской Федерации, украинские пожарные дважды попадали под повторный обстрел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций.
По данным ГСЧС, из-за вражеского удара возник пожар в одном из населенных пунктов Шосткинского района.
"Горение происходило в жилом секторе. Во время тушения пожара спасатели вынуждены были дважды срочно покидать место происшествия, поскольку начинались повторные вражеские обстрелы", - сообщили в службе.
Однако, несмотря на атаки РФ очаги горения все же удалось ликвидировать, тем самым спасши дома мирных граждан.
Обстрелы Сумской области
Напомним, сегодня, 6 декабря, в результате российских обстрелов Сумской области пострадали двое местных жителей.
Мы также сообщали, что 4 декабря российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. В результате атаки ранения получил один человек.
К тому же, российские войска обстреляли приграничные районы Сумской области 28 ноября. Тогда погибли три человека, среди них ребенок.
Ранее захватчики также обстреляли из минометов город Середина-Буда в Сумской области. В результате атаки погиб 48-летний мужчина, находившийся на территории собственного домовладения.
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