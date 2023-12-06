ua en ru
Ср, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни знову обстріляли Сумську область: поранено двох місцевих жителів (фото)

Сумська область, Середа 06 грудня 2023 21:17
UA EN RU
Росіяни знову обстріляли Сумську область: поранено двох місцевих жителів (фото) Фото: росіяни знову обстріляли Сумську область (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Каріна Левицька

Внаслідок чергового ворожого обстрілу цивільних об’єктів в Сумській області поранено двох місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, сьогодні близько 12:00 окупанти з території Російської Федерації обстріляли м. Середина-Буда Шосткинського району Сумської області.

"Внаслідок атаки ворога двоє місцевих жителів отримали поранення", - пояснилив Офісі генпрокурора.

Крім цього, в місті пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирних будинки, приватні домоволодіння, навчальний заклад, медичну установу та адміністративну будівлю, також відбулось загоряння місцевого готелю.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, 4 грудня російські війська в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області. В результаті атаки поранення отримала одна людина.

До того, російські війська обстріляли прикордонні райони Сумської області 28 листопада. Тоді загинули троє людей, серед них дитина.

Раніше загарбники також обстріляли з мінометів місто Середина-Буда в Сумській області. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік, що перебував на території власного домоволодіння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна Росії проти України
NEWS
Від радника міністра до зрадника. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідувала СБУ
Від радника міністра до зрадника. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідувала СБУ
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО