РФ вдарила з мінометів по Сумській області. Є руйнування та загиблий

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Сумської області.

За даними відомства, обстріл почався близько 18:30. РФ традиційно застосувал заборонені міжнародним правом методи ведення війни та з міномета обстріляла цивільну інфраструктуру м. Середина-Буда.

В результаті атаки росіян загинув 48-річний чоловік, який знаходився на території власного домоволодіння.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області", - сказано у повідомленні.

Фото: обстріл Сумської області (t.me/prokuraturasumy)

Ситуація у Сумській області

Нагадаємо, що російська армія захопила частину Сумської області у перші дні повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Проте регіон був повністю звільнений у березні-квітні.

Після цього російські окупанти майже щоденно обстрілюють Сумську область, особливо прикордонні райони з мінометів, артилерії, дронів та іншого озброєння.

Раніше РБК-Україна також повідомляло, що російські війська обстріляли школу в Сумській області. Тоді від атаки загинула дитина.

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