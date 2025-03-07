У Сумській області прикордонники разом із ЗСУ зупинили ворожий штурм (відео)

Ситуація на кордоні Сумської області

Нагадаємо, наприкінці лютого в мережі стали ширити повідомлення про те, що російські окупанти начебто здійснили прорив у селі Новеньке Сумської, але пізніше ця інформація була спростована.

Як розповів керівник ЦПД Коваленко, загарбники намагаються здійснювати спроби штурмових дій по лінії кордону Сумської області.

3 березня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що окупанти намагаються розширити зону активних бойових дій на кордоні Сумської області у напрямку н.п. Новеньке, щоб спробував перерізати логістичні шляхи ЗСУ.

Вчора у ЦПД повідомили, що на прикордонній зоні у Сумській області тривають бойові дії зі штурмовими групами російських окупантів.

Як зазначили в Сумській ОВА, прориву кордону російськими військами у Сумській області не фіксується. Однак зберігається загроза проведення диверсійно-розвідувальних дій ворога.

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