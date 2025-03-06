У Сумській області прориву кордону росіянами не фіксується, - ОВА

Прориву кордону російськими військами у Сумській області не фіксується. Однак зберігається загроза проведення диверсійно-розвідувальних дій ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської обласної військової адміністрації.

Як повідомляється, під час засідання Ради оборони Сумської області під головуванням начальника Сумської ОВА Володимира Артюха розглядалися питання безпекової ситуації, проведення мобілізації в області, облаштування блок-постів.

"Як повідомило членам ради оборони області військове керівництво, станом на сьогодні прориву ворогом кордону в межах Сумської області немає. Піхотні групи ворога намагаються зайти на територію Сумської області й по них наноситься комплексне вогневе ураження всіма можливими силами та засобами ЗСУ, Сил безпеки", - зазначили в ОВА.

Там додали, що наразі на території області ворожі війська відсутні, однак зберігається загроза проведення диверсійно-розвідувальних дій.

Зокрема, була спроба заходу ДРГ в Шосткинському районі. У результаті бойового зіткнення ворог із втратами відступив.

Окрім того, росіяни продовжують завдавати по регіону авіаційні та ракетні удари, а також проводити заходи інформаційно-психологічного впливу.