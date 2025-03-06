У Сумській області прориву кордону росіянами не фіксується, - ОВА
Прориву кордону російськими військами у Сумській області не фіксується. Однак зберігається загроза проведення диверсійно-розвідувальних дій ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської обласної військової адміністрації.
Як повідомляється, під час засідання Ради оборони Сумської області під головуванням начальника Сумської ОВА Володимира Артюха розглядалися питання безпекової ситуації, проведення мобілізації в області, облаштування блок-постів.
"Як повідомило членам ради оборони області військове керівництво, станом на сьогодні прориву ворогом кордону в межах Сумської області немає. Піхотні групи ворога намагаються зайти на територію Сумської області й по них наноситься комплексне вогневе ураження всіма можливими силами та засобами ЗСУ, Сил безпеки", - зазначили в ОВА.
Там додали, що наразі на території області ворожі війська відсутні, однак зберігається загроза проведення диверсійно-розвідувальних дій.
Зокрема, була спроба заходу ДРГ в Шосткинському районі. У результаті бойового зіткнення ворог із втратами відступив.
Окрім того, росіяни продовжують завдавати по регіону авіаційні та ракетні удари, а також проводити заходи інформаційно-психологічного впливу.
Ситуація на кордоні Сумської області
Нагадаємо, наприкінці лютого в мережі стали ширити повідомлення про те, що російські окупанти начебто здійснили прорив у селі Новеньке Сумської, але пізніше ця інформація була спростована.
Як розповів керівник ЦПД Коваленко, загарбники намагаються здійснювати спроби штурмових дій по лінії кордону Сумської області.
3 березня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що окупанти намагаються розширити зону активних бойових дій на кордоні Сумської області у напрямку н.п. Новеньке, щоб спробував перерізати логістичні шляхи ЗСУ.
Сьогодні у ЦПД повідомили, що на прикордонній зоні у Сумській області тривають бойові дії зі штурмовими групами російських окупантів.
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