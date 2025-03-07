В Сумской области пограничники вместе с ВСУ остановили вражеский штурм (видео)

Ситуация на границе Сумской области

Напомним, в конце февраля в сети стали распространять сообщения о том, что российские оккупанты якобы совершили прорыв в селе Новенькое Сумской, но позже эта информация была опровергнута.

Как рассказал руководитель ЦПД Коваленко, захватчики пытаются осуществлять попытки штурмовых действий по линии границы Сумской области.

3 марта представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что оккупанты пытаются расширить зону активных боевых действий на границе Сумской области в направлении н.п. Новенькое, чтобы попытался перерезать логистические пути ВСУ.

Вчера в ЦПД сообщили, что на пограничной зоне в Сумской области продолжаются боевые действия со штурмовыми группами российских оккупантов.

Как отметили в Сумской ОВА, прорыва границы российскими войсками в Сумской области не фиксируется. Однако сохраняется угроза проведения диверсионно-разведывательных действий врага.

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