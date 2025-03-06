У ЦПД розповіли про бої на прикордонні Сумської області та значні втрати ворога

На прикордонній зоні в Сумській області тривають бойові дії зі штурмовими групами російських окупантів, які намагаються перерізати логістичні шляхи Сил оборони України. Задум ворога був відомий, й воїни ЗСУ готувалися до відсічі.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрія Коваленка .

За його словами, противник "дійсно продовжує вести бої в прикордонні Сумщини і діє штурмовими групами, Сили оборони ведуть бої".

Коваленко пояснив, що мета російських загарбників залишається такою самою - вони намагаються дійти до логістичних доріг, що ведуть з Сумської області у підконтрольну українським захисникам Суджу Курської області.

"Але цей задум був відомий заздалегідь, і тому вдається зараз наносити значні втрати штурмовим групам ворога. Бої в зоні кордону і прикордоння тривають", - додав керівник ЦПД.

Спроба окупантів розширити зону дій на кордоні Сумської області

Нагадаємо, наприкінці лютого в мережі стали ширити повідомлення про те, що російські окупанти начебто здійснили прорив у селі Новеньке Сумської, але пізніше ця інформація була спростована.

Як розповів тоді керівник ЦПД Коваленко розповів, загарбники намагаються здійснювати спроби штурмових дій по лінії кордону Сумської області.

3 березня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що окупанти намагаються розширити зону активних бойових дій на кордоні Сумської області по напрямку н.п. Новеньке, щоб спробував перерізати логістичні шляхи ЗСУ.

"На тому напрямку діють всі складові Сил оборони, щоб не допустити цього. Використовується все наявне озброєння", - додав він.