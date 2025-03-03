Росія намагається перерізати логістичні шляхи Сил оборони у Сумській області, - ДПСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Зараз бачимо що ворог пробує штурмовими групами зайти на нашу територію, або ж розширити зону активних бойових дій вже на території України, це по напрямку населеного пункту Новеньке, але підрозділи і ДПСУ, і інших складових Сил оборони максимально наносять ураження, щоб ворог не міг там закріпитися, накопичувати свої сили на території України", - розповів він.

Речник ДПСУ відзначив, що ЗСУ не допускають просуванню окупантів вглиб України й перерізанню логістичних шляхів українських бійців в Курській області. Він додав, що ворог намагається вибити Сили оборони зі своєї території й надалі розширити зону активних боїв.

"На тому напрямку діють всі складові Сил оборони, щоб не допустити цього. Використовується все наявне озброєння", - наголосив Демченко.