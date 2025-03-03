Росія намагається перерізати логістичні шляхи Сил оборони у Сумській області, - ДПСУ
Російські окупанти намагаються розширити зону активних бойових дій на кордоні Сумської області, щоб спробував перерізати логістичні шляхи Збройних сил України (ЗСУ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
"Зараз бачимо що ворог пробує штурмовими групами зайти на нашу територію, або ж розширити зону активних бойових дій вже на території України, це по напрямку населеного пункту Новеньке, але підрозділи і ДПСУ, і інших складових Сил оборони максимально наносять ураження, щоб ворог не міг там закріпитися, накопичувати свої сили на території України", - розповів він.
Речник ДПСУ відзначив, що ЗСУ не допускають просуванню окупантів вглиб України й перерізанню логістичних шляхів українських бійців в Курській області. Він додав, що ворог намагається вибити Сили оборони зі своєї території й надалі розширити зону активних боїв.
"На тому напрямку діють всі складові Сил оборони, щоб не допустити цього. Використовується все наявне озброєння", - наголосив Демченко.
Ситуація на фронті
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, 2 березня, на фронті відбулось 109 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському та Лиманському напрямках. На Курському напрямку бійці відбили 30 ворожих атак.
Нещодавно мережею ширилась інформація про те, що росіяни нібито здійснили прорив у селі Новеньке Сумської, втім, пізніше ця інформація була спростована. Тоді ж керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко розповів, що ворог намагається здійснювати спроби штурмових дій по лінії кордону Сумської області.
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