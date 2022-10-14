У Сумській області на полі підірвався комбайн (фото)

У п'ятницю, 14 жовтня, у Сумській області у полі підірвався комбайн. Внаслідок цього водій не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"О пів на другу дня, поблизу с. Славгород, Краснопільської громади, під час проведення сільськогосподарських робіт, підірвався комбайн", - йдеться у повідомленні.
За словами Живицького, аграрій живий та неушкоджений, а от комбайн зазнав пошкоджень.
Також очільник ОВА повідомив, що вдень росіяни випустили 4 міни по території Глухівської громади.
Нагадаємо, що у понеділок, 10 жовтня, російські окупанти обстріляли Сумську область. За добу було зафіксовано понадо 50 прильотів, загинула людина.
Також раніше росіяни обстріляли п’ять громад Сумської області.
Раніше російські війська атакували залізничний вокзал у місті Ворожба Сумської області.
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