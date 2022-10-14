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В Сумской области на поле подорвался комбайн (фото)

Фото: В Сумской области на поле взорвался комбайн (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 14 октября, в Сумской области в поле подорвался комбайн. В результате этого водитель не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"В половине второго дня, вблизи с. Славгород, Краснопольской общины, во время проведения сельскохозяйственных работ, подорвался комбайн", - говорится в сообщении.

По словам Живицкого, аграрий жив и невредим, а вот комбайн получил повреждения.

Также глава ОВА сообщил, что днем россияне выпустили 4 мины по территории Глуховской общины.

Напомним, что в понедельник, 10 октября, российские оккупанты обстреляли Сумскую область. За сутки было зафиксировано более 50 прилетов, погиб человек.

Также ранее россияне обстреляли пять общин Сумской области.

Ранее российские войска атаковали железнодорожный вокзал в городе Ворожба Сумской области.

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