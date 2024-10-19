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У Сумській області після атаки ввели аварійні відключення світла

Фото: у Сумській області ввели аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Сумській області зранку 19 жовтня ввели аварійні відключення світла. Вночі окупанти атакували об'єкти енергетики у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".

За вказівкою "Укренерго" о 8:57 у частині Сумської області запровадили аварійні відключення. Введені графіки аварійних відключень із 1 по 5 черги.

Будуть знеструмлені Шосткинський, Конотопський і частина Сумського району.

Нагадаємо, що в ніч на 19 жовтня росіяни атакували керованими авіабомбами та "Шахедами" Шостку Сумської області. Були пошкоджені об'єкти енергетики та інфраструктури.

Внаслідок атаки була знеструмлена низка населених пунктів. Постраждали семеро осіб.

Також цієї ночі окупанти вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури у Чернігівської області.

 

Ситуація зі світлом

Російські війська продовжують обстріли української енергетики. Крім того, в Україну прийшло похолодання, що збільшує споживання електроенергії. Але відключення світла поки не прогнозуються.

Енергетики повідомляють, що майже завершили найбільшу в історії незалежної України ремонтну кампанію. Всі енергоблоки АЕС готові до зими.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна перед опалювальним сезоном заготовила 12,2 млрд куб. м газу, а також 3,1 млн тонн вугілля. Він вважає, що цього достатньо для зими.

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