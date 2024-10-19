У Сумській області після атаки ввели аварійні відключення світла

Ситуація зі світлом

Російські війська продовжують обстріли української енергетики. Крім того, в Україну прийшло похолодання, що збільшує споживання електроенергії. Але відключення світла поки не прогнозуються.

Енергетики повідомляють, що майже завершили найбільшу в історії незалежної України ремонтну кампанію. Всі енергоблоки АЕС готові до зими.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна перед опалювальним сезоном заготовила 12,2 млрд куб. м газу, а також 3,1 млн тонн вугілля. Він вважає, що цього достатньо для зими.

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