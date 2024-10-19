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У Чернігівській області атакований обʼєкт критичної інфраструктури

Чернігів, Субота 19 жовтня 2024 09:43
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У Чернігівській області атакований обʼєкт критичної інфраструктури Фото: росіяни атакували Чернігівську області (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська атакували Чернігівську область в ніч на 19 жовтня. Під удар потрапив обʼєкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА Вячеслава Чауса у Telegram.

"Ворог продовжує атакувати обʼєкти енергопостачання. Вночі завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на Чернігівщині", - повідомив він.

Через влучання виникла пожежа. ЇЇ локалізували за кілька годин.

За словами голови Чернігівської ОВА, загрози електропостачанню наразі немає.

Нічний обстріл України

В ніч на 19 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними дронами. Також Повітряні сили повідомляли про пуски ворожих ракет.

Росіяни намагалися вдарити дронами по Києву. Всі безпілотники були знищені, але у Дніпровському районі впали уламки. Був пошкоджений будинок, постраждала молода жінка.

Крім того, загарбники атакували Шосту у Сумській області. Там пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури. Поранення отримали семеро осіб.

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