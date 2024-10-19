У Чернігівській області атакований обʼєкт критичної інфраструктури

Російські війська атакували Чернігівську область в ніч на 19 жовтня. Під удар потрапив обʼєкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА Вячеслава Чауса у Telegram.

За словами голови Чернігівської ОВА, загрози електропостачанню наразі немає.

Через влучання виникла пожежа. ЇЇ локалізували за кілька годин.

"Ворог продовжує атакувати обʼєкти енергопостачання. Вночі завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на Чернігівщині", - повідомив він.

Нічний обстріл України

В ніч на 19 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними дронами. Також Повітряні сили повідомляли про пуски ворожих ракет.

Росіяни намагалися вдарити дронами по Києву. Всі безпілотники були знищені, але у Дніпровському районі впали уламки. Був пошкоджений будинок, постраждала молода жінка.

Крім того, загарбники атакували Шосту у Сумській області. Там пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури. Поранення отримали семеро осіб.

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