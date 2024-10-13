На Україну насуваються перші заморозки: чи повернуться відключення світла

Перші заморозки очікуються найближчими днями у частині регіонів України. Енергетики вважають, що зниження температур не призведе до повернення графіків відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра енергетики Миколу Колісника в ефірі телемарафону.

"Ні (не буде графіків, - ред.), енергосистема на сьогодні працює стабільно. Ті заморозки, які прогнозуються, не будуть протяжними", - сказав він.

Колісник нагадав, що опалювальний сезон починається за рішенням місцевих органів влади, коли температура повітря опускається нижче +8 градусів понад три доби поспіль.

За його словами, на енергетичну систему впливають затяжні зменшення температур, оскільки це призводить до системного збільшення споживання електроенергії.

"На сьогодні впроваджено необхідний комплекс заходів, до прикладу, з випередженням графіків проведено всі технічні заходи підготовки функціонування об'єктів атомної генерації. Вже дев'ять блоків є в енергосистемі, що додає нам потужності, додає можливості покривати збільшений попит", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, з 14 жовтня в Україні можна очікувати зниження температур. Прогнозуються перші нічні заморозки.