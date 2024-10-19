В Сумской области после атаки ввели аварийные отключения света

В Сумской области с утра 19 октября ввели аварийные отключения света. Ночью оккупанты атаковали объекты энергетики в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

По указанию "Укрэнерго" в 8:57 в части Сумской области ввели аварийные отключения. Введены графики аварийных отключений с 1 по 5 очереди.

Будут обесточены Шосткинский, Конотопский и часть Сумского района.

Напомним, что в ночь на 19 октября россияне атаковали управляемыми авиабомбами и "Шахедами" Шостку Сумской области. Были повреждены объекты энергетики и инфраструктуры.

В результате атаки был обесточен ряд населенных пунктов. Пострадали семь человек.

Также этой ночью кафиры ударили по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области.