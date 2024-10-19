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В Сумской области после атаки ввели аварийные отключения света

Шостка, Суббота 19 октября 2024 09:56
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В Сумской области после атаки ввели аварийные отключения света Фото: в Сумской области ввели аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумской области с утра 19 октября ввели аварийные отключения света. Ночью оккупанты атаковали объекты энергетики в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

По указанию "Укрэнерго" в 8:57 в части Сумской области ввели аварийные отключения. Введены графики аварийных отключений с 1 по 5 очереди.

Будут обесточены Шосткинский, Конотопский и часть Сумского района.

Напомним, что в ночь на 19 октября россияне атаковали управляемыми авиабомбами и "Шахедами" Шостку Сумской области. Были повреждены объекты энергетики и инфраструктуры.

В результате атаки был обесточен ряд населенных пунктов. Пострадали семь человек.

Также этой ночью кафиры ударили по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области.

Ситуация со светом

Российские войска продолжают обстрелы украинской энергетики. Кроме того, в Украину пришло похолодание, что увеличивает потребление электроэнергии. Но отключения света пока не прогнозируются.

Энергетики сообщают, что почти завершили крупнейшую в истории независимой Украины ремонтную кампанию. Все энергоблоки АЭС готовы к зиме.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина перед отопительным сезоном заготовила 12,2 млрд куб. м газа, а также 3,1 млн тонн угля. Он считает, что этого достаточно для зимы.

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Сумская область Графики отключения света Отключения света Энергетики
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