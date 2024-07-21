В Сумській області під російські удари потрапили об'єкти критичної інфраструктури

Російські загарбники сьогодні вранці завдали ударів із застосуванням безпілотників та ракетного озброєння по об'єктах критичної інфраструктури у Шосткинському районі Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію .

"Сьогодні зранку, 21 липня ворог наніс ракетно-авіаційний удар по об'єктам критичної інфраструктури Шосткинського району", - йдеться в публікації ОВА у Telegram.

В адміністрації також розповіли, що на місці "прильотів" працюють екстрені служби.

"Наслідки ворожої атаки уточнюються", - додали в ОВА.

Ворожа повітряна атака 21 липня

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські окупанти завдали по території України чергових повітряних ударів. Так, ворог запустив кілька груп дронів-камікадзе, попередньо типу "Шахед", і в низці областей була оголошена тривога.

Лише під ранок у командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили про відбій загрози через ударні безпілотники противника. Зауважимо, що військові перед тим також повідомляли про рух ворожих повітряних цілей у бік Сумської області, зокрема у напрямку Шостки.

Крім того, у Повітряних силах попереджали про загрозу ракетних обстрілів та авіаударів.

Зазначимо, що під час дронової атаки вибух було чути у Чернігові. Крім того, працювала ППО у Київській області через "Шахеди", що прямували у бік Києва.

Пізніше стало відомо, що усі ударні безпілотники противника, які ворог запускав для ударів по Києву, були збиті засобами ППО ЗСУ. Постраждалих і руйнувань немає.