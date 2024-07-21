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В Сумской области под российские удары попали объекты критической инфраструктуры

Воскресенье 21 июля 2024 07:56
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В Сумской области под российские удары попали объекты критической инфраструктуры Иллюстративное фото: в Сумской области были атакованы РФ объекты инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики сегодня утром нанесли удары с применением беспилотников и ракетного вооружения по объектам критической инфраструктуры в Шосткинском районе Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

"Сегодня утром, 21 июля, враг нанес ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района", - говорится в публикации ОВА в Telegram.

В администрации также рассказали, что на месте прилетов работают экстренные службы.

"Последствия вражеской атаки уточняются", - добавили в ОВА.

Вражеская воздушная атака 21 июля

Ранее сообщалось, что этой ночью российские оккупанты нанесли по территории Украины очередные воздушные удары. Так, враг запустил несколько групп дронов-камикадзе, предварительно типа "Шахед", и в ряде областей была объявлена тревога.

Только под утро в командовании Воздушных сил ВСУ заявили об отбое угрозы из-за ударных беспилотников противника. Отметим, что военные перед этим также сообщали о движении вражеских воздушных целей в сторону Сумской области, в частности в направлении Шостки.

Кроме того, в Воздушных силах предупреждали об угрозе ракетных обстрелов и авиаударов.

Отметим, что во время дроновой атаки взрыв был слышен в Чернигове. Кроме того, работала ПВО в Киевской области через "Шахеды", направлявшиеся в сторону Киева.

Позже стало известно, что все ударные беспилотники противника, которые враг запускал для ударов по Киеву, были сбиты средствами ПВО ВСУ. Пострадавших и разрушений нет.

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Сумская область Атака дронов Ракетная атака
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