Росіяни запустили "Шахеди", в низці областей оголошено повітряну тривогу
У східних та південних областях України оголошено повітряну тривогу через запуск росіянами ударних дронів типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
За даними військових, о 23:08 декілька груп БпЛА рухалися з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області.
Також дрони з Херсонської області рухалися північно-західним курсом на Миколаївську область.
О 23:23 Повітряні сили повідомили, що групи безпілотників в акваторії Чорного моря змінили курс на Миколаївську область. Дрони рухаюлися над Миколаївською областю на північ та північний-захід.
Оновлено 23:26:
Ворожі безпілотники виявлені у північній частині Сумської області, рухаються курсом на Чернігівську область.
Крім того, дрони рухаються з Миколаївської області курсом на Кіровоградську.
Також БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Миколаївщину.
Безпілотники виявлені у північній частині Запорізької області, рухаються північним курсом.
Крім того, БпЛА рухаються у Нікопольському районі Дніпропетровської області, курс північний/північно-західний.
На даний момент, карта повітряних тривог виглядає так:
Масштабний обстріл України
В ніч на суботу, 20 липня, військові агресора атакували Україну ракетами і "Шахедами".
Удари припали на п'ять областей країни і пошкодили цивільну та енергетичну інфраструктуру.
Крім того, у Харківській області росіяни атакували залізницю. Четверо працівників зазнали поранень.
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