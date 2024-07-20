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Росіяни запустили "Шахеди", в низці областей оголошено повітряну тривогу

Субота 20 липня 2024 23:19
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Росіяни запустили "Шахеди", в низці областей оголошено повітряну тривогу Фото: росіяни знову атакують Україну дронами типу "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У східних та південних областях України оголошено повітряну тривогу через запуск росіянами ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, о 23:08 декілька груп БпЛА рухалися з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області.

Також дрони з Херсонської області рухалися північно-західним курсом на Миколаївську область.

О 23:23 Повітряні сили повідомили, що групи безпілотників в акваторії Чорного моря змінили курс на Миколаївську область. Дрони рухаюлися над Миколаївською областю на північ та північний-захід.

Оновлено 23:26:

Ворожі безпілотники виявлені у північній частині Сумської області, рухаються курсом на Чернігівську область.

Крім того, дрони рухаються з Миколаївської області курсом на Кіровоградську.

Також БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Миколаївщину.

Безпілотники виявлені у північній частині Запорізької області, рухаються північним курсом.

Крім того, БпЛА рухаються у Нікопольському районі Дніпропетровської області, курс північний/північно-західний.

На даний момент, карта повітряних тривог виглядає так:

Росіяни запустили &quot;Шахеди&quot;, в низці областей оголошено повітряну тривогу

Масштабний обстріл України

В ніч на суботу, 20 липня, військові агресора атакували Україну ракетами і "Шахедами".

Удари припали на п'ять областей країни і пошкодили цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Крім того, у Харківській області росіяни атакували залізницю. Четверо працівників зазнали поранень.

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