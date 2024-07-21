ua en ru
Нд, 21 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Атака "Шахедів": на підступах до Києва збили усі російські безпілотники

Київ, Неділя 21 липня 2024 05:53
UA EN RU
Атака "Шахедів": на підступах до Києва збили усі російські безпілотники Фото: у КМВА розповіли про збиття ППО ворожих "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Усі ворожі безпілотники, які російські окупанти запускали для ударів по Києву цієї ночі, були знищені силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Чиновник уточнив, що БПЛА противника були ліквідовані оборонцями українського неба на підступах до Києва.

"Сьогодні знов певна кількість БпЛА противника прямували на Київ, але усі вони були знищені силами та засобами ППО на підступах" - йдеться в заяві керівника адміністрації у його Telegram.

Він додав, що інформація про тип та кількість безпілотників окупантів з'явиться пізніше у звітах Повітряних Сил ЗСУ.

За словами Попка, даних щодо руйнувань та потерпілих внаслідок ворожої повітряної атаки у Києві немає.

Також в КМВА зауважили, що за останні 2 тижні "це вже щонайменше пʼята поспіль реальна спроба ворога атакувати столицю дронами".

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що російські загарбники цієї ночі, 21 липня, знову запустили кілька груп ударних безпілотників по території України для чергової повітряної атаки. Тривога була оголошена у низці областей.

Пізніше в Чернігові було чути вибух на тлі повідомлень військових про фіксацію "Шахедів" над містом. А в мережі писали про роботу ППО в регіоні.

Близько третьої ночі повітряна тривога також була оголошена у Києві. Місцева влада інформувала про роботу ППО в області та на підступах до столиці. А о 4:28 було оголошено відбій тривоги у місті Києві

Між тим станом на момент виходу публікації ворожі дрони-камікадзе досі фіксуються над Україною, зокрема у північних областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ППО Атака дронів
NEWS
Борис Джонсон оприлюднив "мирний план" Трампа щодо України з "російським" Кримом
Борис Джонсон оприлюднив "мирний план" Трампа щодо України з "російським" Кримом
DAILY
Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла