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У Києві та багатьох областях оголошено тривогу. Працює ППО

Неділя 21 липня 2024 02:59
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У Києві та багатьох областях оголошено тривогу. Працює ППО Фото: у Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через атаку ударних дронів "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Київську ОВА.

Зазначається, що в повітряному просторі Київської області зафіксовано ворожий БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

У КМВА повідомили про роботу ППО в області та на підступах до Києва.

"На Київщині ворожі БПЛА заходять з Броварського напрямку. Працюють сили ППО. Будьте в укриттях!", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Моніторингові пабліки повідомляють, що один із дронів помічений поблизу Броварів та рухається у напрямку Борисполя.

Також повідомляється про рух одного ударного БпЛА типу "Shahed-136" курсом на м. Обухів.

Масштабна атака ударними дронами

За даними Повітряних сил ЗСУ, в даний момент російські безпілотники "Шахед" рухаються:

  • в напрямку Києва з східного напрямку.
  • у центральній та східній частині Черкаської області, курс північний.
  • декілька груп БпЛА в різних частинах Полтавської області.
  • у північній частині Дніпропетровської області, курс північний.
  • в північній частині Сумської області, курс північний.

Карта повітряних тривог на даний момент виглядає так:

У Києві та багатьох областях оголошено тривогу. Працює ППО

Нічний обстріл України

Ввечері у суботу, 20 липня, російський агресор запустив ударні дрони в напрямку України. В багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

В ніч на 20 липня військові агресора атакували Україну ракетами і "Шахедами". В п'яти областях країни було пошкоджено цивільну та енергетичну інфраструктуру.

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