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У Сумській області оновили порядок оголошення повітряної тривоги: що змінилось

Середа 06 серпня 2025 12:24
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У Сумській області оновили порядок оголошення повітряної тривоги: що змінилось Фото: у Сумській області оновили порядок оголошення повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Сумській області змінили порядок оголошення повітряної тривоги, попередження про небезпеку відтепер буде звучати диференційовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.

"На звернення громад і представників бізнесу Сумська ОВА ініціювала впровадження зональної системи повітряних тривог. Ми вступили в діалог із центральною владою – і нам пішли назустріч", - зазначив Григоров.

За його словами, відсьогодні у Сумській області запрацювала нова диференційована система оповіщення про повітряну тривогу. Відтепер сигнал лунає не по всій області, як це було раніше, а лише в тих районах, які перебувають під прямою загрозою.

Так, система працює за оновленим підходом – з урахуванням напрямку повітряної загрози, що дозволяє точніше інформувати населення.

"Коли тривога триває по 12–15 годин на добу, це суттєво ускладнює життя і роботу. Зональна система оповіщення дозволяє зменшити це навантаження і забезпечити стабільну роботу бізнесу, медицини, освіти та інших сфер життєдіяльності", - додав він.

Зміни у оголошенні повітряних тривог

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що повітряну тривогу оголошуватимуть по-новому в Київській області.

Окрім того, з серпня також у Полтавській області почала працювати диференційована система оповіщення повітряних тривог. При цьому під час масованих атак дронами, або ракетної небезпеки тривога лунатиме по всій області.

Більше подробиць про те, як працюватимуть сповіщення повітряної тривоги у ряді областей від сьогодні, з 1 серпня – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Сумська область Повітряна тривога
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