У Сумській області оновили порядок оголошення повітряної тривоги: що змінилось

У Сумській області змінили порядок оголошення повітряної тривоги, попередження про небезпеку відтепер буде звучати диференційовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.

"На звернення громад і представників бізнесу Сумська ОВА ініціювала впровадження зональної системи повітряних тривог. Ми вступили в діалог із центральною владою – і нам пішли назустріч", - зазначив Григоров.

За його словами, відсьогодні у Сумській області запрацювала нова диференційована система оповіщення про повітряну тривогу. Відтепер сигнал лунає не по всій області, як це було раніше, а лише в тих районах, які перебувають під прямою загрозою.

Так, система працює за оновленим підходом – з урахуванням напрямку повітряної загрози, що дозволяє точніше інформувати населення.

"Коли тривога триває по 12–15 годин на добу, це суттєво ускладнює життя і роботу. Зональна система оповіщення дозволяє зменшити це навантаження і забезпечити стабільну роботу бізнесу, медицини, освіти та інших сфер життєдіяльності", - додав він.