В Сумской области обновили порядок объявления воздушной тревоги: что изменилось

В Сумской области изменили порядок объявления воздушной тревоги, предупреждение об опасности отныне будет звучать дифференцированно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОГА Олега Григорова.

"На обращение громад и представителей бизнеса Сумская ОГА инициировала внедрение зональной системы воздушных тревог. Мы вступили в диалог с центральной властью - и нам пошли навстречу", - отметил Григоров.

По его словам, с сегодняшнего дня в Сумской области заработала новая дифференцированная система оповещения о воздушной тревоге. Отныне сигнал звучит не по всей области, как это было раньше, а только в тех районах, которые находятся под прямой угрозой.

Так, система работает по обновленному подходу - с учетом направления воздушной угрозы, что позволяет точнее информировать население.

"Когда тревога длится по 12-15 часов в сутки, это существенно усложняет жизнь и работу. Зональная система оповещения позволяет уменьшить эту нагрузку и обеспечить стабильную работу бизнеса, медицины, образования и других сфер жизнедеятельности", - добавил он.