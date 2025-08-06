В Сумской области обновили порядок объявления воздушной тревоги: что изменилось
В Сумской области изменили порядок объявления воздушной тревоги, предупреждение об опасности отныне будет звучать дифференцированно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОГА Олега Григорова.
"На обращение громад и представителей бизнеса Сумская ОГА инициировала внедрение зональной системы воздушных тревог. Мы вступили в диалог с центральной властью - и нам пошли навстречу", - отметил Григоров.
По его словам, с сегодняшнего дня в Сумской области заработала новая дифференцированная система оповещения о воздушной тревоге. Отныне сигнал звучит не по всей области, как это было раньше, а только в тех районах, которые находятся под прямой угрозой.
Так, система работает по обновленному подходу - с учетом направления воздушной угрозы, что позволяет точнее информировать население.
"Когда тревога длится по 12-15 часов в сутки, это существенно усложняет жизнь и работу. Зональная система оповещения позволяет уменьшить эту нагрузку и обеспечить стабильную работу бизнеса, медицины, образования и других сфер жизнедеятельности", - добавил он.
Изменения в объявлении воздушных тревог
Напомним, ранее мы рассказывали, что воздушную тревогу будут объявлять по-новому в Киевской области.
Кроме того, с августа также в Полтавской области начала работать дифференцированная система оповещения воздушных тревог. При этом во время массированных атак дронами, или ракетной опасности тревога будет звучать по всей области.
Больше подробностей о том, как будут работать оповещения воздушной тревоги в ряде областей с сегодняшнего дня, с 1 августа - читайте в материале РБК-Украина.