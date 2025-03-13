У Сумській області оголосили обов’язкову евакуацію з восьми населених пунктів

"Сьогодні була проведена Рада оборони області, де питання безпекової ситуації було ключовим. Заслуховувалась оцінка обстановки з боку всіх військових структур та сил безпеки. За оперативними даними наших військових, ситуація на кордоні сьогодні напружена, але контрольована. Підрозділи російської армії не перетнули кордон і не захопили жодного населеного пункту на території Сумської області", - розповів Артюх.

Він закликав жителів Сумської області не довіряти ворожим ІПСО та користуватися офіційними джерелами інформації.

Водночас глава ОВА підкреслив, що на прикордонні підвищилася інтенсивність диверсійних груп противника та інтенсивність дій авіаційних засобів ураження - КАБів, FPV-дронів.

За його словами, від цих ворожих дій мирне населення можливо захистити тільки провівши евакуацію жителів прикордоння.

"У зв’язку з загостренням оперативної ситуації на території області, постійним вогневим ураженням з боку РФ та з метою збереження життя цивільного населення області сьогодні за поданням військового керівництва було прийнято рішення щодо проведення обов’язкової евакуації населення з 8 населених пунктів Юнаківської та Миропільської територіальних громад Сумського району. Найближчим часом необхідно буде евакуювати 543 особи, у тому числі й дітей", - додав Артюх.

Як зазначив глава Сумської ОВА, під час засідання Ради оборони поставлена задача оперативно провести евакуацію з цих населених пунктів, застосовуючи сили та засоби Нацполіції, ДСНС у взаємодії зі ЗСУ.

Він звернувся до жителів прикордонних громад, у яких оголошена евакуація, з проханням із розумінням поставитися до процесу евакуації й не наражати на небезпеку себе й своїх рідних.