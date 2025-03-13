В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из восьми населенных пунктов

"Сегодня был проведен Совет обороны области, где вопрос ситуации с безопасностью был ключевым. Заслушивалась оценка обстановки со стороны всех военных структур и сил безопасности. По оперативным данным наших военных, ситуация на границе сегодня напряженная, но контролируемая. Подразделения российской армии не пересекли границу и не захватили ни одного населенного пункта на территории Сумской области", - рассказал Артюх.

Он призвал жителей Сумской области не доверять вражеским ИПСО и пользоваться официальными источниками информации.

В то же время глава ОВА подчеркнул, что на границе повысилась интенсивность диверсионных групп противника и интенсивность действий авиационных средств поражения - КАБов, FPV-дронов.

По его словам, от этих враждебных действий мирное население возможно защитить только проведя эвакуацию жителей приграничья.

"В связи с обострением оперативной ситуации на территории области, постоянным огневым поражением со стороны РФ и с целью сохранения жизни гражданского населения области сегодня по представлению военного руководства было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из 8 населенных пунктов Юнаковской и Миропольской территориальных громад Сумского района. В ближайшее время необходимо будет эвакуировать 543 человека, в том числе и детей", - добавил Артюх.

Как отметил глава Сумской ОВА, во время заседания Совета обороны поставлена задача оперативно провести эвакуацию из этих населенных пунктов, применяя силы и средства Нацполиции, ГСЧС во взаимодействии с ВСУ.

Он обратился к жителям приграничных громад, в которых объявлена эвакуация, с просьбой с пониманием отнестись к процессу эвакуации и не подвергать опасности себя и своих родных.