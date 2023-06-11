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У Сумській області негода залишила без світла 30 населених пунктів

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Суми, Неділя 11 червня 2023 08:19
У Сумській області негода залишила без світла 30 населених пунктів Фото: у Сумській області без світла 6,5 тисяч абонентів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Аварійні відключення світла сталися у Сумській області через негоду. Знеструмлено повністю та частково 30 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Станом на ранок 11 червня без світла 6446 абонентів у 30 населених пунктах. З них 21 населений пункт знеструмлений повністю, ще 9 - частково.

Найгірша ситуація в Охтирському, Сумському та Роменському районах Сумської області.

В ОВА повідомляють, що бригади енергетиків вже усувають наслідки негоди. Світло планують повернути сьогодні.

Негода накрила Україну

Синоптики попереджали, що на Україну насувається циклон, який принесе з собою дощі. Українців попереджали про шквали, град та грози.

У Львівській області через активні дощі затопило селище Східниця. Також через зливи підтоплені дороги, мости та десятки домогосподарств.

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В'ячеслав Негода Сумська область відключеня світла
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