Дощі та грози по усій Україні, в окремих районах град: прогноз погоди на сьогодні

По усій території України, сьогодні, 11 червня, очікуються дощі та грози. В окремих районах північних областей можливий град.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

В Києві можна очікувати мінливу хмарність, можливі короткочасний дощ та гроза. Температура повітря вночі складатиме від +11 до +16, а вдень - від +16 до +21 градусів.

"Короткочасні дощі, грози, у більшості західних, Житомирській, Херсонській і Запорізькій областях значний дощ, вдень у південних областях в окремих районах град", - пише пресслужба.

Варто відзначити, що Херсонська обласна військова адміністрація попередила про негоду в наступні декілька днів в регіоні. Також ОВА закликала волонтерів, які беруть участь в рятувальних операціях, бути найближчими днями максимально обачними та не виходити на воду під час бурі та зливи.

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