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Дощі та грози по усій Україні, в окремих районах град: прогноз погоди на сьогодні

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Неділя 11 червня 2023 07:30
Дощі та грози по усій Україні, в окремих районах град: прогноз погоди на сьогодні Фото: прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

По усій території України, сьогодні, 11 червня, очікуються дощі та грози. В окремих районах північних областей можливий град.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Короткочасні дощі, грози, у більшості західних, Житомирській, Херсонській і Запорізькій областях значний дощ, вдень у південних областях в окремих районах град", - пише пресслужба.

Вітер очікується переважно північно-східний, 7-12 м/с, пориви до 15-20 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +11 до +15 вночі й від +15 до +19 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +14 до +19 вночі й від +15 до +19 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +11 до +15 вночі й від +13 до +16 вдень;
  • на сході коливатиметься від +14 до +19 вночі й від +17 до +22 вдень.

Дощі та грози по усій Україні, в окремих районах град: прогноз погоди на сьогодні

Фото: прогноз погоди на сьогодні (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві

В Києві можна очікувати мінливу хмарність, можливі короткочасний дощ та гроза. Температура повітря вночі складатиме від +11 до +16, а вдень - від +16 до +21 градусів.

Варто відзначити, що Херсонська обласна військова адміністрація попередила про негоду в наступні декілька днів в регіоні. Також ОВА закликала волонтерів, які беруть участь в рятувальних операціях, бути найближчими днями максимально обачними та не виходити на воду під час бурі та зливи.

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