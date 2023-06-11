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В Сумской области непогода оставила без света 30 населенных пунктов

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Сумы, Воскресенье 11 июня 2023 08:19
В Сумской области непогода оставила без света 30 населенных пунктов Фото: в Сумской области без света 6,5 тысяч абонентов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Аварийные отключения света произошли в Сумской области из-за непогоды. Обесточены полностью и частично 30 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

По состоянию на утро 11 июня без света 6446 абонентов в 30 населенных пунктах. Из них 21 населенный пункт обесточен полностью, еще 9 - частично.

Самая тяжелая ситуация в Ахтырском, Сумском и Роменском районах Сумской области.

В ОВА сообщают, что бригады энергетиков уже устраняют последствия непогоды. Свет планируют вернуть сегодня.

Непогода накрыла Украину

Синоптики предупреждали, что на Украину надвигается циклон, который принесет дожди. Украинцев предупреждали о шквалах, граде и грозах.

Во Львовской области из-за активных дождей затопило поселок Схидныця. Также из-за ливней подтоплены дороги, мосты и десятки домохозяйств.

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Вячеслав Негода Сумская область відключеня світла
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