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Зруйнований міст, затоплені домогосподарства: у Львівській ОВА показали наслідки дощів

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Неділя 11 червня 2023 00:19
Зруйнований міст, затоплені домогосподарства: у Львівській ОВА показали наслідки дощів Фото: у Львівській області руйнування через негоду (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Львівській області, 10 червня, зливи завдали серйозних руйнувань. Постраждали дороги, мости, підтоплено десятки домогосподарств.

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Негода зруйнувала міст через річку Східничанка у Східницькій громаді, проїзд зі сторони Нового Кропивника наразі відсутній. Також на території цього району підтоплено понад 60 домогосподарств, а мешканців тимчасово відселяють.

Повідомляється про пошкодження двох мостів у Східниці через просідання дороги в зв'язку з підмиванням по вулиці Шевченка. В ОВА зазначають, що там знесло газову трубу середнього тиску і є загроза обвалу.

Також, ускладнений проїзд на автомобільних дорогах О140406 Східниця – Верхнє Синьовидне, на ділянці Підгородці – Східниця, та О141902 Турка – Східниця, на ділянці с. Новий Кропивник – смт. Східниця.

"З гори Тустань евакуйовували дітей – учасників змагань з туризму. Їх тимчасово розмістили в одному з місцевих народних домів. На місцях працюють дорожники, які прибирають з проїжджої частини повалені дерева. Також залучені понад 90 фахівців ДСНС. Рівень води наразі не зменшується", - йдеться у повідомленні ОВА.

Зливи у Львівській області

У Лвьвівській області, 10 червня, пройшли грози. Внаслідок опадів річка Східничанка вийшла з берегів, через що затопило селище Східниця.

Для ліквідації наслідків задіяли всі екстрені служби.

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