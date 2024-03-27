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У Сумській області за добу зафіксовано 181 вибух

Суми, Середа 27 березня 2024 03:51
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У Сумській області за добу зафіксовано 181 вибух Фото: у Сумській області за добу зафіксовано 181 вибух (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Протягом минулої доби, у вівторок, 26 березня, росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 181 вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

Обстрілів зазнали Степанівська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Середино-Будська громади, зазначено у повідомленні.

  • У Миропільській громаді ворог бив з артилерії (24 вибухи) та мінометів (9 вибухів);
  • У Великописарівській громаді здійснено ракетний обстріл з гелікоптера НАР (4 вибухи), обстріл з РСЗВ (12 вибухів), обстріл БпЛА (FPV-дрон) (4 вибухи), мінометний обстріл (12 вибухів), артобстріли (30 вибухів);
  • У Хотінській громаді росіяни скинули 13 мін. Також був артобстріл (7 вибухів);
  • В Юнаківській громаді відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (17 вибухів);
  • По Білопільській громаді ворог наніс ракетний обстріл з гелікоптера НАР (13 вибухів) та здійснив танкові обстріли (12 вибухів);
  • У Краснопільській громаді було зафіксовано артобстріли (10 вибухів) та скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух);
  • У Степанівській громаді було здійснено авіаційний обстріл з пусками керованих авіаційних бомб (КАБ) з літака тактичної авіації (1 вибух);
  • У Путивльській громаді росіяни скинули 12 мін;
  • У Шалигинській громаді ворог вдарив з мінометів (5 вибухів);
  • У Середино-Будській громаді було здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

Нагадаємо, у вівторок, 26 березня, у Сумах пролунали вибухи. На той момент в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Крім того, росіяни вдень завдали удару по Сумах. За словами глави Сумської ОВА Володимира Артюха, сьогодні декілька годин тому був черговий обстріл Сум з боку РФ. Загиблих серед цивільних немає.

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