У Сумській області за добу зафіксовано 181 вибух

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, у вівторок, 26 березня, у Сумах пролунали вибухи. На той момент в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Крім того, росіяни вдень завдали удару по Сумах. За словами глави Сумської ОВА Володимира Артюха, сьогодні декілька годин тому був черговий обстріл Сум з боку РФ. Загиблих серед цивільних немає.

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