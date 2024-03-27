В Сумской области за сутки зафиксирован 181 взрыв

За прошедшие сутки, во вторник, 26 марта, россияне совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 181 взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

Напомним, во вторник, 26 марта, в Сумах раздались взрывы . На тот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, россияне днем нанесли удар по Сумам . По словам главы Сумской ОВ Владимира Артюха, сегодня несколько часов назад был очередной обстрел Сум со стороны РФ. Погибших среди гражданских нет.

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