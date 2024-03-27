В Сумской области за сутки зафиксирован 181 взрыв
За прошедшие сутки, во вторник, 26 марта, россияне совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 181 взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.
Обстрелы потерпели Степановская, Миропольская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская, Середино-Будская общины, отмечено в сообщении.
- В Миропольской общине враг бил из артиллерии (24 взрыва) и минометов (9 взрывов);
- В Великописаревской общине осуществлен ракетный обстрел с вертолета НАР (4 взрыва), обстрел из РСЗО (12 взрывов), обстрел БпЛА (FPV-дрон) (4 взрыва), минометный обстрел (12 взрывов), артобстрелы (30 взрывов);
- В Хотинском обществе россияне сбросили 13 мин. Также был артобстрел (7 взрывов);
- В Юнаковской общине произошел сброс с БПЛА взрывного устройства (ВОГ) (17 взрывов);
- По Белопольской общине враг нанес ракетный обстрел с вертолета НАР (13 взрывов) и совершил танковые обстрелы (12 взрывов);
- В Краснопольской общине были зафиксированы артобстрелы (10 взрывов) и сброс с БПЛА взрывного устройства (ВОГ) (1 взрыв);
- В Степановской общине был произведен авиационный обстрел с пусками управляемых авиационных бомб (КАБ) с самолета тактической авиации (1 взрыв);
- В Путивльском обществе россияне сбросили 12 мин;
- В Шалыгинской общине враг ударил из минометов (5 взрывов);
- В Середино-Будской общине был произведен минометный обстрел (4 взрыва).
Напомним, во вторник, 26 марта, в Сумах раздались взрывы . На тот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, россияне днем нанесли удар по Сумам . По словам главы Сумской ОВ Владимира Артюха, сегодня несколько часов назад был очередной обстрел Сум со стороны РФ. Погибших среди гражданских нет.
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