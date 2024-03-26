В Сумах пролунали вибухи
В Сумах пролунали вибухи 26 березня. В регіоні на той момент було оголошено повітряну тривогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Повітряні сили ЗСУ.
"У Сумах було чутно звуки вибухів", - пише suspilne.media.
Повітряна тривога
Додамо, що повітряна тривога у Сумській області була оголошена в 12:21, регіон знову "позеленів" у 13:12.
У Повітряних силах ЗСУ зазначали, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації вздовж кордону.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів!" - додавали військові.
Обстріли Сум
17 березня у Сумах було чути вибухи під час повітряної тривоги. Російські загарбники завдали двох ударів по інфраструктурі міста. Попри те, що в Сумах було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста, через обстріл ніхто з громадян не постраждав.
Крім того, через обстріл Сум 6 березня постраждали семеро людей. Серед поранених - 10-річна дитина. Тоді в місті було зафіксовано три влучення за різними адресами - за об'єктом інфраструктури, два за цивільними об'єктами.
Зазначимо, що саме цього дня російські окупанти вперше атакували Сумську область касетними авіабомбами. З повітря загарбники замінували два села у Шосткінському районі.
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