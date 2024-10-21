У Сумській області через ворожий авіаудар кілька населених пунктів лишилися без світла

"Ворог продовжує атакувати Роменщину. Сьогодні вночі, 21 жовтня росіяни нанесли авіаційний удар по критичній інфраструктурі Роменського району", - йдеться в заяві ОВА

Зазначається, що в результаті ворожого обстрілу кілька населених пунктів було знеструмлено.

Разом з тим триває робота аварійно-рятувальних служб для ліквідації наслідків. В ОВА розповіли, що "електропостачання відновлюється".

"Дякуємо нашим рятувальникам та енергетикам за мужність та професіоналізм", - додали в адміністрації.

Ворожа повітряна атака на Сумську область

Крім того, повідомляється, що протягом цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони у небі над Сумською областю були знищені чотири російські дрони-камікадзе типу “Шахед”.

"Наразі протиповітряні бої ще тривають. Підрозділи ППО продовжують відбивати авіаційну атаку ворога. Будьте уважні та обережні, не ігноруйте правила безпеки",- передали в ОВА.

Удари РФ по енергетиці Сумської області

Раніше повідомлялося, що вчора, 20 жовтня, російські терористи вдарили по енергооб'єкту у Сумській області. Тоді в результаті обстрілу понад 100 населених пунктів Роменського району залишилися без світла.

За день до цього, 19 жовтня, росармія також атакувала енергооб'єкт у регіоні - через удари в Сумській області вводили аварійні відключення світла.

А у ніч проти 19 жовтня російські окупанти вдарили керованими авіабомбами та "Шахедами" по Шостці Сумської області - тоді було пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури.