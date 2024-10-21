UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Сумській області через ворожий авіаудар кілька населених пунктів лишилися без світла

Фото: через ворожий авіаудар у Сумській області зникло світло в кількох населених пунктах (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти цієї ночі завдали авіаударів по об'єкту критичної інфраструктури Роменського району Сумської області. Внаслідок ворожого обстрілу кілька населених пунктів лишилися без електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Сумську обласну військову адміністрацію в Telegram.

"Ворог продовжує атакувати Роменщину. Сьогодні вночі, 21 жовтня росіяни нанесли авіаційний удар по критичній інфраструктурі Роменського району", - йдеться в заяві ОВА

Зазначається, що в результаті ворожого обстрілу кілька населених пунктів було знеструмлено.

Разом з тим триває робота аварійно-рятувальних служб для ліквідації наслідків. В ОВА розповіли, що "електропостачання відновлюється".

"Дякуємо нашим рятувальникам та енергетикам за мужність та професіоналізм", - додали в адміністрації.

Ворожа повітряна атака на Сумську область

Крім того, повідомляється, що протягом цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони у небі над Сумською областю були знищені чотири російські дрони-камікадзе типу “Шахед”.

"Наразі протиповітряні бої ще тривають. Підрозділи ППО продовжують відбивати авіаційну атаку ворога. Будьте уважні та обережні, не ігноруйте правила безпеки",-  передали в ОВА.

Удари РФ по енергетиці Сумської області

Раніше повідомлялося, що вчора, 20 жовтня, російські терористи вдарили по енергооб'єкту у Сумській області. Тоді в результаті обстрілу понад 100 населених пунктів Роменського району залишилися без світла.

За день до цього, 19 жовтня, росармія також атакувала енергооб'єкт у регіоні - через удари в Сумській області вводили аварійні відключення світла.

А у ніч проти 19 жовтня російські окупанти вдарили керованими авіабомбами та "Шахедами" по Шостці Сумської області - тоді було пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьАвіаудариВідключеня світла