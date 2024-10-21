RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Сумской области из-за вражеского удара несколько населенных пунктов остались без света

Фото: из-за вражеского авиаудара в Сумской области пропал свет в нескольких населенных пунктах (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты этой ночью нанесли авиаудары по объекту критической инфраструктуры Роменского района Сумской области. В результате вражеского обстрела несколько населенных пунктов остались без электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Сумскую областную военную администрацию в Telegram.

"Враг продолжает атаковать Роменщину. Сегодня ночью, 21 октября, россияне нанесли авиационный удар по критической инфраструктуре Роменского района", - говорится в заявлении ОВА.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов несколько населенных пунктов были обесточены.

Вместе с тем, ведется работа аварийно-спасательных служб для ликвидации последствий. В ОВА рассказали, что "электроснабжение восстанавливается".

"Спасибо нашим спасателям и энергетикам за мужество и профессионализм", - добавили в администрации.

Вражеская воздушная атака на Сумскую область

Кроме того, сообщается, что в течение этой ночи силами и средствами противовоздушной обороны в небе над Сумской областью были уничтожены четыре российских дрона-камикадзе типа "Шахед".

"Пока противовоздушные бои еще продолжаются. Подразделения ПВО продолжают отражать авиационную атаку врага. Будьте внимательны и осторожны, не игнорируйте правила безопасности",- передали в ОВА.

Удары РФ по энергетике Сумской области

Ранее сообщалось, что вчера, 20 октября, российские террористы ударили по энергообъекту в Сумской области. Тогда в результате обстрела более 100 населенных пунктов Роменского района остались без света.

Днем ранее, 19 октября, росармия также атаковала энергообъект в регионе - из-за ударов в Сумской области вводили аварийные отключения света.

А в ночь на 19 октября российские  оккупанты ударили управляемыми авиабомбами и "Шахедами" по Шостке Сумской области - тогда были повреждены объекты энергетики и инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьАвиаударыОтключения света