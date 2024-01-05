Фото: в Сумській області через негоду "Пункти незламності" працюватимуть цілодобово (Getty Images)

"Пункти незламності" у Сумській області працюватимуть в цілодобовому режимі через ризик негоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

"У разі потреби або виникнення надзвичайних ситуацій жителі Сумської області в Пунктах незламності зможуть обігрітися, випити гарячого чаю, скористатися інтернетом, зарядити свої мобільні телефони тощо", - додає ОВА. Негода в Україні З 7 січня в Україну прийде хвиля похолодання внаслідок арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни. Українців попередили про сильні морози. В деяких регіонах температура опустить до -25 градусів. Зокрема негода супроводжуватиметься значним снігом, хуртовиною, а також ожеледицею. Детальніше про погіршення погоди - читайте в матеріалі РБК-Україна.