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В Сумській області через негоду "Пункти незламності" працюватимуть цілодобово

П'ятниця 05 січня 2024 17:13
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В Сумській області через негоду "Пункти незламності" працюватимуть цілодобово Фото: в Сумській області через негоду "Пункти незламності" працюватимуть цілодобово (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

"Пункти незламності" у Сумській області працюватимуть в цілодобовому режимі через ризик негоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

"У разі потреби або виникнення надзвичайних ситуацій жителі Сумської області в Пунктах незламності зможуть обігрітися, випити гарячого чаю, скористатися інтернетом, зарядити свої мобільні телефони тощо", - додає ОВА.

Негода в Україні

З 7 січня в Україну прийде хвиля похолодання внаслідок арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.

Українців попередили про сильні морози. В деяких регіонах температура опустить до -25 градусів. Зокрема негода супроводжуватиметься значним снігом, хуртовиною, а також ожеледицею.

Детальніше про погіршення погоди - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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