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В Сумской области из-за непогоды "Пункты несокрушимости" будут работать круглосуточно

Пятница 05 января 2024 17:13
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В Сумской области из-за непогоды "Пункты несокрушимости" будут работать круглосуточно Фото: в Сумской области из-за непогоды "Пункты несокрушимости" будут работать круглосуточно (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 5 января, "Пункты несокрушимости" в Сумской области будут работать в круглосуточном режиме из-за риска непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

"В случае необходимости или возникновения чрезвычайных ситуаций жители Сумской области в "Пунктах несокрушимости" смогут обогреться, выпить горячего чая, воспользоваться интернетом, зарядить свои мобильные телефоны и т.д.", - добавляет ОВА.

Непогода в Украине

С 7 января в Украину придет волна похолодания вследствие арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.

Украинцев предупредили о сильных морозах. В некоторых регионах температура опустит до -25 градусов. В частности непогода будет сопровождаться значительным снегом, метелью, а также гололедом.

Детальнее об ухудшении погоды - читайте в материале РБК-Украина.

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