У Сумській і Харківській областях на мінах підірвалися автомобілі: багато поранених
У Харківській і Сумській областях сьогодні, 6 вересня, на мінах підірвалися автомобілі. Унаслідок цих нещасних випадків постраждали п'ятеро осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області та поліцію Сумської області.
Сумська область
"Близько 8:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі поблизу м. Ворожба підірвалось авто", - йдеться у заяві.
Зазначається, що 58-річний водій автомобіля "ВАЗ" не впорався з керуванням, внаслідок чого з’їхав на узбіччя та підірвався на протитанковій міні. В подальшому відбулося загоряння транспортного засобу.
Фото: Наслідки підриву (facebook.com/policesumy)
Поліцейські пояснили, що водія та ще двох пасажирів було госпіталізовано до лікарні.
Харківська область
Близько 9:00 правоохоронців повідомили, що у Норцівському лісництві поблизу села Норцівка Савинської громади попередньо на протитанковій міні підірвався "ГАЗ-53".
Фото: Наслідки підриву (facebook.com/police.kharkov)
"Водій та пасажир транспортного засобу 29 і 25 років отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні", - пояснили у поліції.
Мінна небезпека
Внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:
- уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;
- не чіпляти будь-які підозрілі предмети;
- не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.
Нагадаємо, що раніше в селі Руська Лозова Харківського району 73-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі.
Також під Харковом тракторист підірвався на протитанковій міні й дістав поранення середньої тяжкості.
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