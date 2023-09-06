В Сумской и Харьковской областях на минах подорвались автомобили: много раненых
В Харьковской и Сумской областях сегодня, 6 сентября, на минах подорвались автомобили. В результате этих несчастных случаев пострадали пять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Харьковской области и полицию Сумской области.
Сумская область
"Около 8:20 в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге вблизи г. Ворожба подорвалось авто", - говорится в заявлении.
Отмечается, что 58-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, в результате чего съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине. В дальнейшем произошло возгорание транспортного средства.
Фото: Последствия взрыва (facebook.com/policesumy)
Полицейские объяснили, что водитель и еще двое пассажиров были госпитализированы в больницу.
Харьковская область
Около 9:00 правоохранителям сообщили, что в Норцивском лесничестве вблизи села Норцивка Савинской громады предварительно на противотанковой мине подорвался "ГАЗ-53".
Фото: Последствия взрыва (facebook.com/police.kharkov)
"Водитель и пассажир транспортного средства 29 и 25 лет получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", - пояснили в полиции.
Минная опасность
В результате войны с Россией во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:
- избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
- не цеплять какие-либо подозрительные предметы;
- не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под оккупацией.
В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.
Напомним, что ранее в селе Русская Лозовая Харьковского района 73-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете.
Также под Харьковом тракторист подорвался на противотанковой мини и получил ранение средней тяжести.
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