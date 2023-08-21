Тракторист під Харковом підірвався на протитанковій міні

Під Харковом тракторист сьогодні, 21 серпня, підірвався на протитанковій міні й дістав поранення середньої тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

"21 серпня надійшла інформація про черговий факт підриву сільськогосподарської техніки на ворожій міні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подія сталась близько 10:00 у селі Шестакове Чугуївського району Харківської області.

Фото: Шестакове (google.com/maps)

У ДСНС повідомили, що під час польових робіт 51-річний тракторист отримав мінно-вибухову травму, наїхавши ймовірно на протитанкову міну. Його госпіталізували до лікувального закладу у стані середньої важкості.

Мінна небезпека

Внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:

уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;

не чіпляти будь-які підозрілі предмети;

не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.