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Тракторист під Харковом підірвався на протитанковій міні

Шестакове , Понеділок 21 серпня 2023 16:02
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Тракторист під Харковом підірвався на протитанковій міні Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Під Харковом тракторист сьогодні, 21 серпня, підірвався на протитанковій міні й дістав поранення середньої тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

"21 серпня надійшла інформація про черговий факт підриву сільськогосподарської техніки на ворожій міні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подія сталась близько 10:00 у селі Шестакове Чугуївського району Харківської області.

Тракторист під Харковом підірвався на протитанковій міні

Фото: Шестакове (google.com/maps)

У ДСНС повідомили, що під час польових робіт 51-річний тракторист отримав мінно-вибухову травму, наїхавши ймовірно на протитанкову міну. Його госпіталізували до лікувального закладу у стані середньої важкості.

Мінна небезпека

Внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:

  • уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;
  • не чіпляти будь-які підозрілі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

Нагадаємо, що раніше в селі Руська Лозова Харківського району 73-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі.

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