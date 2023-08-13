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В Харківській області цивільний підірвався на протипіхотній міні

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Неділя 13 серпня 2023 13:45
В Харківській області цивільний підірвався на протипіхотній міні Фото: в Харківській області цивільний підірвався на протипіхотній міні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В селі Руська Лозова Харківського району 73-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління ДСНС України у Харківській області.

"Знаходячись на своїй дачній ділянці, чоловік натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував. Внаслідок вибуху 73-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму і був госпіталізований до лікувального закладу. Він залишився без правої ступні", - пише пресслужба.

Як пишуть в ДСНС, ймовірно спрацювала протипіхотна міна.

Мінна небезпека

Внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:

  • уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;
  • не чіпляти будь-які підозрілі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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