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Чи вистачає у РФ сил для масованого наступу на Сумську область: оцінка експерта

Понеділок 19 травня 2025 18:51
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Чи вистачає у РФ сил для масованого наступу на Сумську область: оцінка експерта Фото: експерт оцінив, чи вистачає у РФ сил для масованого наступу на Сумську область (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник

У російської армії немає достатньо сил та засобів для масованого наступу на Сумську область. Наразі операція окупантів на рівні стратегічного розгортання військ.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

"Зараз, щоб сконцентрувати таку кількість особового складу по лінії фронту, щоб збільшити й додаткові напрямки, той самий Сумський, ворогу треба додаткової кількості зброї й техніки. При чому вдовгу, бо це мають бути резерви й ешелонованість. А тут цьому є певні риторичні відповіді...", - сказав Тимочко.

За його словами, якщо буде хвиля наступу - буде фронт. За умови, якщо росіяни наважаться.

"Питання, що ця операція в них зараз на рівні, скажімо, стратегічного розгортання військ, сил. Ну, тобто, це підготовка, план, облік, підтягування резервів, нарощення боєзіткнень, все це так. Але, знов же ж казати, що вони зараз масовано можуть наступати, чи наступають і проходять углиб наших порядків, чи територій, ну точно цього немає", - зазначив експерт.

Водночас Тимочко не відповів, чи зможуть росіяни накопичити сили для наступу найближчим часом. За його словами, вище військово-політичне керівництво України володіє більшою інформацією про сили та засоби противника, а також його плани й задуми.

"З іншої сторони - ми теж готуємо свою протидію. Бо коли ми говоримо, що противник готується там-то і там-то, то це не означає, що ми там не готуємося. Просто ми не викриваємо свої плани та задуми", - додав експерт.

Він також зазначив, що відселення цивільного населення - це теж практика прифронтових районів або районів потенційних загроз. Тимочко пояснив, що набагато легше проводити евакуацію мирного населення, коли немає різких бойових дій. А коли, навпаки, є можливість вибудовувати логістику для евакуацій - це набагато легше.

"Набагато складніше, коли це відбувається вже не у прифронтових, а у фронтових містах. Це насправді серйозні виклики. Тож краще в цьому випадку перестрахуватися. І я з цим погоджуюся. Не хотів би, щоб це була паніка чи "зрада" тощо. Це дуже серйозні практичні продумані речі в плані евакуації населення, виведення його з-під потенційних загроз", - додав Тимочко.

Наступ РФ у Сумській області

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська вже кілька місяців знаходяться в постійному наступі на всіх напрямках фронту. Найбільше зусиль окупанти прикладають у Сумській області.

"Свої наступальні дії, вони були розпочаті на всіх напрямках. І головним напрямком був саме Сумський напрямок, там дійсно зосереджено було 67 тисяч військ, ми робили відповідні кроки, щоб не дати їм об'єднатися", - розповів Зеленський.

Тому, за його словами, російські війська працюють над тим, щоб відновлюватися та перегруповуватися.

В ОТУ "Харків" також повідомляли, росіяни накопичують сили, і літня наступальна кампанія фактично вже почалася.

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