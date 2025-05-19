Чи вистачає у РФ сил для масованого наступу на Сумську область: оцінка експерта

У російської армії немає достатньо сил та засобів для масованого наступу на Сумську область. Наразі операція окупантів на рівні стратегічного розгортання військ.

"Зараз, щоб сконцентрувати таку кількість особового складу по лінії фронту, щоб збільшити й додаткові напрямки, той самий Сумський, ворогу треба додаткової кількості зброї й техніки. При чому вдовгу, бо це мають бути резерви й ешелонованість. А тут цьому є певні риторичні відповіді...", - сказав Тимочко.

За його словами, якщо буде хвиля наступу - буде фронт. За умови, якщо росіяни наважаться.

"Питання, що ця операція в них зараз на рівні, скажімо, стратегічного розгортання військ, сил. Ну, тобто, це підготовка, план, облік, підтягування резервів, нарощення боєзіткнень, все це так. Але, знов же ж казати, що вони зараз масовано можуть наступати, чи наступають і проходять углиб наших порядків, чи територій, ну точно цього немає", - зазначив експерт.

Водночас Тимочко не відповів, чи зможуть росіяни накопичити сили для наступу найближчим часом. За його словами, вище військово-політичне керівництво України володіє більшою інформацією про сили та засоби противника, а також його плани й задуми.

"З іншої сторони - ми теж готуємо свою протидію. Бо коли ми говоримо, що противник готується там-то і там-то, то це не означає, що ми там не готуємося. Просто ми не викриваємо свої плани та задуми", - додав експерт.

Він також зазначив, що відселення цивільного населення - це теж практика прифронтових районів або районів потенційних загроз. Тимочко пояснив, що набагато легше проводити евакуацію мирного населення, коли немає різких бойових дій. А коли, навпаки, є можливість вибудовувати логістику для евакуацій - це набагато легше.

"Набагато складніше, коли це відбувається вже не у прифронтових, а у фронтових містах. Це насправді серйозні виклики. Тож краще в цьому випадку перестрахуватися. І я з цим погоджуюся. Не хотів би, щоб це була паніка чи "зрада" тощо. Це дуже серйозні практичні продумані речі в плані евакуації населення, виведення його з-під потенційних загроз", - додав Тимочко.