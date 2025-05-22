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Сумская область - один из приоритетов для России, обстрелы усилились, - ВСУ

Четверг 22 мая 2025 11:05
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Сумская область - один из приоритетов для России, обстрелы усилились, - ВСУ Иллюстративное изображение: Сумская область - один из приоритетов для России, обстрелы усилились (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня Сумская область является одним из приоритетных направлений для Российской Федерации (РФ). Вражеские обстрелы региона усиливаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника пресс-службы 15 мобильного пограничного отряда "Стальная граница" Ивана Шевцова в эфире телемарафона.

"Враг продолжает активизироваться. И по недавним обращениям РФ, мы понимаем, что Сумщина на сегодня является одним из приоритетных направлений, ведь враг будет пытаться до следующих переговоров захватить определенную территорию Сумской области", - заявил Шевцов.

Он добавил, что количество обстрелов Сумской области увеличивается. Сейчас на территории региона продолжается эвакуация населения из приграничных населенных пунктов.

Ситуация в Сумской области

Как пишет Институт изучения войны (ISW), российский диктатор Владимир Путин может планировать захват Сум и Сумской области ради буферной зоны, но реализовать ему эти планы будет непросто.

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочки, российские террористы не имеют достаточно сил и средств для массированного наступления на Сумскую область. Сегодня же операции врага на уровне стратегического развертывания войск.

Также стоит добавить, что недавно враг нанес ракетный удар по стрельбищу в Сумской области в результате чего были жертвы и раненые среди украинских воинов.

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