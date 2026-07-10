На Сумщині знизилася активність росіян, але не всюди, - ДПСУ

"У деяких районах активність противника помітна, але загалом останнім часом, знову ж таки, на ділянках оборони, які утримують підрозділи Державної прикордонної служби в межах Сумської області, спостерігається певне зниження зусиль противника щодо просування", - зазначив Демченко.

Однак не на всіх ділянках фіксується зниження активності ворога.

Зокрема, в межах Юнаківської громади противник і надалі застосовує піхотні групи для атак на позиції Сил оборони України.