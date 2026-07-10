На Сумщині знизилася активність росіян, але не всюди, - ДПСУ

Останнім часом активність російських військ на прикордонні Сумської області знизилася. Однак у районі Юнаківської громади окупанти продовжують атакувати позиції ЗСУ малими піхотними групами.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.
"У деяких районах активність противника помітна, але загалом останнім часом, знову ж таки, на ділянках оборони, які утримують підрозділи Державної прикордонної служби в межах Сумської області, спостерігається певне зниження зусиль противника щодо просування", - зазначив Демченко.
Однак не на всіх ділянках фіксується зниження активності ворога.
Зокрема, в межах Юнаківської громади противник і надалі застосовує піхотні групи для атак на позиції Сил оборони України.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські окупанти намагаються розширити зону контролю на схід від Сум, однак населені пункти утримують українські захисники.
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у 2026 році Росія намагалася провести ще один масштабний наступ на українському фронті. Проте ворог не досяг жодної з поставлених цілей, попри майже подвійну перевагу в особовому складі та техніці.
Якщо раніше російська армія вела активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то нині таких напрямків залишилося максимум 6-7.
Співвідношення штурмових дій ЗСУ до дій армії Росії наразі становить близько 40:60.
Окрім того, темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі.
Сирський також повідомив, що російські війська хочуть розширити наступальні дії у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також створити "буферну зону" в північних регіонах України.