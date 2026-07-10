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Сирський: РФ хоче розширити наступ на дві області та створити "буферну зону" на півночі

09:18 10.07.2026 Пт
2 хв
Наступ росіян проалився, але ворог не відмовляється від своїх планів
aimg Тетяна Степанова
Сирський: РФ хоче розширити наступ на дві області та створити "буферну зону" на півночі Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (facebook.com/CinCAFofUkraine)
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Російські війська хочуть розширити наступальні дії у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також створити "буферну зону" в північних регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Сирський зазначив, що недооцінювати противника не можна. До перелому у війні ще далеко.

"Агресор не відмовився від своїх планів повної окупації Луганської та Донецької областей, прагне розширити наступальні дії у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також створити й збільшити "буферну зону" в північних регіонах України", - повідомив головком.

За його словами, зростає інтенсивність ракетно-дронових ударів, застосування керованих авіабомб, кількість злочинів проти мирного населення.

"Саме тому Збройні Сили України послідовно нарощують свої спроможності, щоб дати ворогу гідну відсіч і зрештою змусити Кремль до справедливого миру на наших умовах", - додав Сирський.

Наступ Росії провалився

Нагадаємо, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у 2026 році Росія намагалася провести ще один масштабний наступ на українському фронті. Проте ворог не досяг жодної з поставлених цілей, попри майже подвійну перевагу в особовому складі та техніці.

Якщо раніше російська армія вела активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то нині таких напрямків залишилося максимум 6-7.

Співвідношення штурмових дій ЗСУ до дій армії Росії наразі становить близько 40:60.

Окрім того, темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі.

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Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні Олександр Сирський
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