В Сумской области снизилась активность россиян, но не везде, - ГПСУ

В последнее время активность российских войск на границе Сумской области снизилась. Однако в районе Юнаковской общины оккупанты продолжают атаковать позиции ВСУ малыми пехотными группами.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.
"В некоторых районах активность противника заметна, но в целом в последнее время опять же на участках обороны, удерживающих подразделения Государственной пограничной службы в пределах Сумской области, наблюдается определенное снижение усилий противника по продвижению", - отметил Демченко.
Однако не на всех участках фиксируется снижение активности врага.
В частности, в рамках Юнаковской общины противник продолжает применять пехотные группы для атак на позиции Сил обороны Украины.
Напомним, ранее мы сообщали, что российские кафиры пытаются расширить зону контроля к востоку от Сум , однако населенные пункты удерживают украинские защитники.
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в 2026 году Россия пыталась провести еще одно масштабное наступление на украинском фронте. Однако враг не достиг ни одной из поставленных целей , несмотря на почти двойное преимущество в личном составе и технике.
Если раньше российская армия вела активные наступательные действия в 13 оперативных направлениях, то в настоящее время таких направлений осталось максимум 6-7.
Соотношение штурмовых действий ВСУ к действиям армии России составляет около 40:60.
Кроме того, темпы продвижения российских войск сократились более чем вдвое.
Сырский также сообщил, что российские войска хотят расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях , а также создать "буферную зону" в северных регионах Украины.