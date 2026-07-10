В Сумской области снизилась активность россиян, но не везде, - ГПСУ

"В некоторых районах активность противника заметна, но в целом в последнее время опять же на участках обороны, удерживающих подразделения Государственной пограничной службы в пределах Сумской области, наблюдается определенное снижение усилий противника по продвижению", - отметил Демченко.

Однако не на всех участках фиксируется снижение активности врага.

В частности, в рамках Юнаковской общины противник продолжает применять пехотные группы для атак на позиции Сил обороны Украины.