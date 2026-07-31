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На Сумщині ввели аварійні відключення світла та зробили важливе попередження

09:21 31.07.2026 Пт
2 хв
До чого готуватися населенню області?
aimg Юлія Капітонова
Фото: Причина відключень світла на Сумщині уже відома (Getty Images)

31 липня у частині Сумської області діятимуть графіки аварійних відключень для 1-10 черг споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО".

"За вказівкою з НЕК "Укренерго", у частині Сумщини введені графіки аварійних відключень для 1-10 черг споживачів", - йдеться в заяві.

Таке рішення було ухвалене через пошкодження енергосистеми внаслідок постійних російських обстрілів.

Що важливо розуміти, черга при ГАВ відображається на сайті АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" в розділі "Відключення" за Вашою адресою чи номером особового рахунку.

Окрім того, інформацію можна знайти особистому кабінеті "E-Svitlo".

Важливе попередження: черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних.

В АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" вкотре нагадали українцям, що ГАВ немає визначеного часу відновлення розподілу електроенергії, адже йдеться про аварійну ситуацію.

Ба більше, заплановані відключення, пов'язані з наслідками атак на об’єкти енергетики.

"Ми продовжуємо відновлювати розподіл електроенергії! Робота триває 24/7. Співчуваємо всім, кого росія позбавила світла", - йдеться в заяві.

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Відключеня світлаСумська областьВійна Росії проти України